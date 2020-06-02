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Кулеба: Украина следит за ситуацией с водой в Крыму, но помогать оккупанту не будет

2 июня, 01:26

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ситуация на полуострове критическая

Украина внимательно следит за событиями с водой в аннексированном Крыму, однако не собирается помогать России решать ее проблемы, как государства-оккупанта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждая вопрос возможности поставки Украиной воды в Крым.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более, чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, РФ. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы, как оккупанта", – сказал глава МИД в эфире одного из украинских телеканалов.

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По его словам, в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант.

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Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

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Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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Россия вода Крым водоснабжение Украина засуха

Источник: Интерфакс-Украина

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