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Кулеба встретился с новым послом ЕС в Украине: детали переговоров

16 сентября, 16:18

Стороны откровенно обсудили все ключевые вопросы повестки дня интеграции Украины в ЕС

Матти Маасикас и Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Матти Маасикас и Дмитрий Кулеба. Фото: twitter.com/dmytrokuleba

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба встретился с новым главой делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикасом. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Матти Маасикас наконец в городе. + 1 в нашем кругу людей, с которыми будем двигать Украину на Запад. Без раскачки откровенно обсудили все ключевые вопросы повестки дня интеграции Украины в ЕС. И не просто обсудили, но и услышали друг друга", – написал он.

Напомним, новый глава делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас 11 сентября 2019 года официально начал свою работу.

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Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году произошлот на ротационной основе. Его официально назначат после получения агремана.

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Сейчас Маасикас да назначения в Украину занимал должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Отметим, что сам Дмитрий Кулеба был утверждена на своей должности в ходе первой сессии Верховной Рады IX созыва. С полным списком членов правительства нового премьер-министра Алексея Гончарука вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Евросоюз кулеба Маасикас

Источник: Сегодня

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