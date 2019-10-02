Куратор из РФ и десятки боевиков: в ВСУ сообщили о больших потерях оккупантов

/ Фото: Минобороны РФ

Противник не прекращает обстрелы на Донбассе, однако украинская армия достойно отвечает на провокации врага. В течение сентября ликвидированы и ранены не менее 80 боевиков. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в прошлом месяце оккупационные войска понесли существенные потери. И это при этом, что украинские военные открывают огонь только в ответ.

"Игнорируя Минские договоренности, в сентябре российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам сентября в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" потери составили: 24 оккупанта "минус" (ликвидированы – ред.) и 56 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", – сообщил "Штирлиц".

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Штефан также добавил, что "бригаду-200" пополнил один из высокопоставленных кураторов Генштаба России, информацию о данной личности оккупационные войска пытаются всячески скрыть и закрыть, но личные данные и направление ответственности должностного лица сейчас уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская армия и в течение августа нанесла серьезный урон врагу, который регулярно нарушал договоренности о прекращении огня. "Штирлиц" рассказывал о больших потерях боевиков в августе.

Кроме того, группа "Информационное сопротивление" подсчитала потери боевиков за лето. В течение трех месяцев враг неустанно атаковал позиции украинской армии, однако всегда получал достойную "ответку". В результате меткого огня бойцы ВСУ существенно пополнили бесславную "бригаду-200" боевиками.

Смотрите видео боев между ВСУ и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага:

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