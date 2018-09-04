Курц: Австрия выделит для Донбасса миллион евро

Сегодня, 13:04

Австрийцы уже не первый раз выделяют средства на помощь жителям Донбасса

Донбасс. Фото: архив
Донбасс. Фото: архив

Австрия, которая в 2017 году уже выделяла два миллиона евро, снова профинансирует гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц на брифинге после переговоров с президентом Украины.

Он напомнил, что выступал за оказание помощи Донбассу еще будучи министром иностранных дел.

"Президент Порошенко и я говорили о том, что необходимо оказывать гуманитарную помощь. Я это начал как министр иностранных дел, мы будем продолжать это и сейчас. Австрийская Республика будет продолжать предоставлять средства для того, чтобы поддерживать людей на востоке Украины. Мы согласились предоставить еще 1 млн евро для такой организации как "Каритас", – сказал он.

Напомним, в 2015 году Курц заявлял, что Австрия выделит средства на строительство жилья для беженцев. По его словам, временное жилье должны были получить около 500 вынужденных переселенцев.

Сегодня канцлер Австрии после переговоров Порошенко обратился к России по Донбассу. Он призвал Москву вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, в том числе в "нормандском формате".
Австрия, Донбасс, помощь, Курц

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Источник:

УНИАН

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