Курц после переговоров с Порошенко обратился к России по Донбассу

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности в "нормандском формате". Об этом он сказал на брифинге после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, ситуация на Донбассе вызывает обеспокоенность и диалог нужен, даже если он приносит мало результата.

"Я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение нужно и в "нормандском формате". Даже если будет мало прогресса, то все равно необходимо продолжать, поскольку это единственный формат, который у нас пока что существует, и единственная возможность для того, чтобы вести переговоры и когда-нибудь найти мирное решение. Я сейчас говорю не только как канцлер Австрии, но и как глава Совета ЕС, что мы ожидаем очень четкой реакции на российскую агрессию", – заявил Курц.

Напомним, Курц в начале марта встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о большой ответственности России за ситуацию на Донбассе. Канцлер говорил, что Австрия готова внести свой вклад для достижения стабильного мира на Донбассе.

Кроме того, в середине марта в Украину приезжал австрийский президент Александр Ван дер Беллен, который озвучил четкую позицию накануне незаконных российских выборов в Крыму. Он напомнил, что аннексия полуострова была противоправной.