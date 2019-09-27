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Курс на ЕС: Кулеба рассказал, что нужно изменить в работе Верховной Рады

27 сентября, 11:14

Нужны сильные процедуры для контроля соответствия законопроектов нашим обязательствам

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил за укрепление процедур контроля за законопроектами в Верховной Раде на соответствие правилам Европейского Союза. Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

Кулеба отметил, что среди всех органов власти в правительстве – наилучшая ситуация в плане контроля нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС, а вот парламенту необходимо усилить процедуры.

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"Где реально надо укреплять эту компетенцию – это в самой ВР. Там безусловно нужны сильные процедуры для контроля соответствия законопроектов нашим обязательствам и нашим евроинтеграционным целям", – отметил Кулеба

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Он добавил, что как вице-премьер будет настаивать на необходимости выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Ранее Дмитрий Кулеба отметил, что Киев должен изменить тактику действий по вступлению в НАТО. По его словам, Украине должна переориентироваться от политических заявление на реальные достижения в совместимости украинской армии с войсками альянса.

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Верховная Рада Евросоюз кулеба

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