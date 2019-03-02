Куяльник стал курортом государственного значения: Порошенко подписал закон
Президент назвал такую инициативу важным шагом в развитии туристического потенциала Одесской области
Известный на свою Украину своими целебными грязями и минеральными водами Куяльницкий лиман в Одесской области официально признан курортом – 2 марта президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
"Несмотря на то, что в администрацию президента поступило определенное количество возражений, замечаний, предложений о вето, я думаю, что будет очень хорошим знаком, что мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", – заявил он, подписывая закон в ходе заседания Совета регионального развития Одесской области.
В законопроекте также указаны границы округа и зон санитарной охраны курорта Куяльник.
Напомним, что соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 5 декабря. Таким образом народные депутаты решили сохранить уникальную украинскую здравницу – местные соли, воды и "грязи" лечат едва ли не все болезни, в частности, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, помогают при бесплодии.
Стоит отметить, что местные власти почти год назад обратились в Раду с просьбой присвоить Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения.
Кроме того, сообщалось, что одесские власти хотят привлечь инвесторов к программе по сохранению уникального лимана, так как из 35 пунктов региональной программы по защите Куяльника за семь лет выполнили только девять.
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