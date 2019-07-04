KyivNotKiev в Женеве: еще один аэропорт "украинизировал" Киев
Женевский аэропорт начал корректно указывать название украинской столицы
Спустя несколько дней после того, как Международный аэропорт Каира переименовал Киев с Kiev на Kyiv, к онлайн-кампании МИД Украины #CorrectUA присоединилась еще одна воздушная гавань.
Как сообщили на странице Постоянной миссии Украины при ООН и других организациях в Женеве в Twitter, на этот раз к корректному написанию столицы Украины перешел аэропорт швейцарского города Женева.
"Один из главных аэропортов международной дипломатии присоединился к #CorrectUA. Спасибо аэропорту города Женева за понимание и плодотворное сотрудничество! Теперь будем летать в #KyivNotKiev", – сообщили 4 июля дипломаты.
В украинском министерстве иностранных дел напомнили, что женевский аэропорт является вторым по величине в Швейцарии, а его услугами в 2018 году воспользовались почти 18 млн человек
Напомним, ранее новый аэропорт Стамбула İstanbul Havalimanı, который считается крупнейшей воздушной гаванью в мире, также переименовал украинские города - Киев, Одессу, Запорожье и Львов.
Мы также писали о том, что этой весной Международный аэропорт Риги тоже начал использовать корректную латинскую транслитерацию украинских городов Киев и Львов
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