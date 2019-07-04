Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости политики

KyivNotKiev в Женеве: еще один аэропорт "украинизировал" Киев

4 июля, 16:31

Женевский аэропорт начал корректно указывать название украинской столицы

Фото: facebook.com/MissionofUkraineinGeneva
Фото: facebook.com/MissionofUkraineinGeneva.

Спустя несколько дней после того, как Международный аэропорт Каира переименовал Киев с Kiev на Kyiv, к онлайн-кампании МИД Украины #CorrectUA присоединилась еще одна воздушная гавань.

Как сообщили на странице Постоянной миссии Украины при ООН и других организациях в Женеве в Twitter, на этот раз к корректному написанию столицы Украины перешел аэропорт швейцарского города Женева.

"Один из главных аэропортов международной дипломатии присоединился к #CorrectUA. Спасибо аэропорту города Женева за понимание и плодотворное сотрудничество! Теперь будем летать в #KyivNotKiev", – сообщили 4 июля дипломаты.

В украинском министерстве иностранных дел напомнили, что женевский аэропорт является вторым по величине в Швейцарии, а его услугами в 2018 году воспользовались почти 18 млн человек

Напомним, ранее новый аэропорт Стамбула İstanbul Havalimanı, который считается крупнейшей воздушной гаванью в мире, также переименовал украинские города - Киев, Одессу, Запорожье и Львов.

Мы также писали о том, что этой весной Международный аэропорт Риги тоже начал использовать корректную латинскую транслитерацию украинских городов Киев и Львов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Швейцария, аэропорт, переименование, украинизация, Женева, KyivNotKiev

Вы сейчас просматриваете новость " KyivNotKiev в Женеве: еще один аэропорт "украинизировал" Киев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупнейший аэропорт в мире "переименовал" украинские города

21 мая, 15:16

Новый аэропорт Стамбула теперь будет указывать Киев, Одессу, Львов и Запорожье в украинской транслитерации

В Германии первый аэропорт "переименовал" Киев

13 мая, 13:26

Мюнхен первым из немецких городов присоединился к международной инициативе CorrectUA

CorrectUA: израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv

29 марта, 00:56

Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA

Крупнейшая воздушная гавань Канады исправила название Киева

28 марта, 15:33

Теперь украинская столица на табло аэропорта Пирсона в Торонто будет указана как Kyiv

Крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов

11 мая, 11:38

К переименованию украинских городов латиницей также присоединились еще три аэропорта

Крупнейший аэропорт Германии присоединился к акции KyivNotKiev

14 мая, 10:03

Теперь аэропорт использует название Киева латиницей согласно украинской транслитерации

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

Алиев рассказал, как разыгрывал темнокожих в киевском «Динамо»

Названы 10 самых быстрых смартфонов в мире

Латвия показала, как остановить РФ. Итоги самого тяжелого матча

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

Салах хочет покинуть Ливерпуль из-за Клоппа

Порошенко ответил на «русcкий для Донбасса»

Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр

Kasta распродает все напольные весы по себестоимости

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Сегодня, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Назван самый полезный суп

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь