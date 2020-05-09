Ландсбергис о Второй мировой: Россия считает эту войну своей правильно – она ее начала и не может закончить

Первый глава сейма Литвы подчеркнул, что стремления России к завоеваниям идут со сталинских времен

Желание России владеть другими народами может закончиться новой мировой трагедией, считает отец восстановленной независимости Литвы, первый председатель независимого сейма Литвы Витаутас Ландсбергис. Об этом он сказал во время специальной онлайн-дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Россия считает эту войну своей войной, даже празднует. Ну, это правильно в том смысле, что Россия начала эту войну и до сих пор не может ее закончить", – сказал Ландсбергис.

Он убежден, что Россия до сих пор стремится к захвату новых территорий.

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"Мы должны видеть эти устремления территориальных захватов, которые отражены и в той странной ситуации, когда Россия, сегодняшняя Россия, не имеет договора о границе с Эстонией, а значит, с Евросоюзом", – добавил Ландсбергис.

Отец восстановленной независимости Литвы подчеркнул, что такие стремления Россия проявляет еще со сталинских времен.

"Это была клятва Сталина, клятва дана у гроба Ленина – расширять Советский Союз. Вот вам и нарратив той войны, и всех последующих. Потому что никак не могут люди, которые правят там, понять, что мир лучше войны. А мир не может быть достигнут с помощью силы и навязывания войн. Здесь никакого мира нет, если нет мира в душе, нет мира в осознании и желании жить в мире", – отметил он.

По мнению Ландсбергиса, Вторая мировая война до сих пор не завершена: "Страны, которые были завоеваны в ходе военных действий, и люди, скажем не только Балтийские страны, но и Восточная Германия, были завоеваны. А завоеваны – значит, война продолжается".

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"Но стремление владеть территориями и завоевывать их снова и снова сейчас едва ли не лучше всего видно в судьбах несчастной Украины. Война против Украины, которая ведется Москвой с использованием наемников и подставных сил, – это продолжение той же войны, как сохранить империю", – сказал первый председатель независимого сейма Литвы.

"Путин уже открыто говорил, что его цель – восстановить Советский Союз. В прямом смысле не удается это, но есть желание вновь расширить владения. Не просто сферы влияния, а владения. В конце концов это идеология коммунизма – владеть всем миром", – добавил он.

"Когда Россия откажется от этого, она сможет, наверное, стать более счастливой и более благополучной страной для своего народа и народов, которые сейчас страдают от этого искаженного понимания целей государства. Такие цели, владение народами, странами и в конце концов миром – это закончится мировой трагедией", – сказал Ландсбергис.

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

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