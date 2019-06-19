Латвия следом за Германией четко ответила России о ПАСЕ

Позиция Латвийской Республики полностью солидарна с Украиной

Возвращение России в ПАСЕ без выполнения им своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Об этом шла речь во время встречи посла Украины в Латвийской Республике Александра Мищенко с вице-спикером Сейма, председателем латвийской делегации в ПАСЕ Инессой Либин-Эгнер, – говорится на сайте посольства.

Посол Украины поблагодарил за неизменную поддержку Латвией Украины в рамках международных организаций, в т.ч. в рамках ПАСЕ. Стороны подробно обсудили ситуацию накануне июньской части ПАСЕ и осудили возможность возвращения полномочий российской делегации в ПАСЕ без выполнения требований Ассамблеи, которые были введены в ответ на российскую агрессию против Украины. Особенно посол отметил поддержку Латвии в ходе 129-го заседания Комитета министров СЕ 17 мая 2019 в Хельсинки, когда Латвия не поддержала одобрение регламентным комитетом проекта резолюции, делает подтверждение полномочий российской делегации.

Вице-спикер Сейма подчеркнула, что позиция Латвийской Республики полностью солидарна с Украиной и отметила, что безусловное возвращение России в ПАСЕ без выполнения им своих обязательств будет иметь негативные последствия для авторитета этой международной организации.

Посол Украины ознакомил вице-спикера и других членов латвийской делегации в ПАСЕ с актуальной ситуацией в Украине в контексте продолжения страной-оккупантом нарушения прав человека, в частности прав крымских татар в оккупированном Крыму, а также нарушения Минских договоренностей по нормализации ситуации на Донбассе. Посол Украины высоко оценил решение латвийского парламента по осуждению депортации крымских татар и признание ее геноцидом. Как отметил Мищенко в Латвии, как и в Украине, хорошо помнят преступления советского тоталитарного режима и поэтому осуждают его проявления в действиях сегодняшнего руководства Кремля.

Добавим, что ранее Меркель четко ответила сателлитам Кремля. "Но это не может быть любой ценой. Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", — добавила канцлер.

Напомним, что в апреле украинская делегация не дала сателлитам Москвы в Парламентской ассамблее упростить отмену санкций и вернуть российскую делегацию в Ассамблею.

Кроме того, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко рассказал сайту "Сегодня" о том, как Украина может отстоять свои интересы в ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Латвия следом за Германией четко ответила России о ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"