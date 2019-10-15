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Латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича

15 октября, 11:56

Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне

Поздравления с Днем юриста в картинках и прозе

Поздравления с Днем юриста в картинках и прозе / Фото: Pixabay

Латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации. Об этом говорится в сообщении пресс службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - говорится в сообщении ГПУ.

Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

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"Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", – добавили в Генпрокуратуре.

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Напомним, осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко – 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.

А в 2016 году стало известно, что Латвия стянула в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам.

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Латвия суд чиновники средства конфискация

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