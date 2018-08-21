Лавров анонсировал новую встречу Суркова и Волкера

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проведут новую встречу в обозримом будущем. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Наши контакты со США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине, - указал министр. – По Украине идет диалог в рамках формата Волкер – Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем".

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник, который утверждал, что переговоры между Сурковым и Волкером якобы исчерпали себя и их формат может быть изменен.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая – 21 августа в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года.

Напомним, в мае ходили разговоры, что Москвы собирается сменить переговорщика по Донбассу, однако в июне российский лидер Владимир Путин подписал указ по Суркову, переназначив его не старой должности – помощника президента РФ.

В то же время в Кремле подтвердили, что Сурков и далее будет курировать Донбасс и вести переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь сам Волкер выступал за продолжение контактов с Сурковым по ситуации на Донбассе. В то же время представитель США отметил, что решение по Донбассу находится в руках Путина, а не его визави по переговорам.