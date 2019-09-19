Лавров дважды за сутки обсуждал с главой МИД ФРГ "формулу Штайнмайера"

Сергей Лавров / Фото: AFP

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели второй за сутки телефонный разговор по выполнению "формулы Штайнмайера" на Донбассе. Об этом говорится в распространенном в четверг, 19 сентября, сообщении МИД РФ.

"Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годов в "нормандском формате" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом, – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Лавров также обвинил представителей Украины в срыве накануне подписания договоренностей.

Также министры условились оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения минского комплекса мер по урегулированию в Украине. Лавров "также тепло поздравил Мааса с днем рождения, который он отмечает сегодня".

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Как сообщали новости "Сегодня", в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило бы, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют т.н. "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал о возможных новых шагах по Донбассу, если не получится решить проблему в "минском процессе":

Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

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