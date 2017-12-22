Лавров и Джонсон "поспорили" из-за Крыма

Британский дипломат сказал о нарушении суверенитета впервые с 1945 года, а Лавров ответил в своем стиле

Британия продолжает настаивать на незаконности аннексии Крыма и призывает решить этот вопрос, а вот в России уверены, что все было "законно" благодаря "псевдореферендуму".

Так, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон напомнил, что позиция британцев по непризнанию аннексии Крыма неизменна.

"Политика правительства неизменна. Мы считаем, что имело место нарушение суверенитета Украины. Впервые с 1945 года. Мы надеемся, что может быть найдено решение этой проблемы", – сказал Джонсон.

А вот его российский коллега Сергей Лавров не согласился с ним, что это первый более чем за полвека случай аннексии, в котором были нарушены международные правила. Он напомнил Джонсону о "референдуме" в Крыму, который считает легитимным.

Глава МИД РФ привел свои примеры: "Бывшая Югославия была подвергнута агрессии и расчленена, и без всяких референдумов территория Косово была провозглашена независимой".

Однозначную позицию по Крыму высказал ранее и Курт Волкер. Спецпредставитель США по Украине заявил, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова и отметил, что каждый раз на встречах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым он поднимает вопрос о Крыме.

Как известно, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.