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Лавров и Зеленский обсудили российско-украинские отношения

25 сентября, 06:01

Зеленский и Лавров встретились в ходе приема, который был организован президентом Трампом

/ Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений", – говорится в сообщении. Беседа была непродолжительной.

Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию. Выступление Лаврова намечено на 27 сентября.

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Добавим, что американский президент Дональд Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с Зеленским. По его словам, Украина дала разрешение на публикацию стенограммы разговора американского президента и Зеленского.

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Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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Россия США встреча отношения Зеленский Лавров

Источник: ТАСС

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