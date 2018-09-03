Лавров назвал единственный способ окончания войны на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров засомневался в компетентности спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, а также назвал единственный способ для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами Московского государственного института международных отношений.

Российский министр в очередной раз попросил американцев оказать влияние на Киев в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Однако ранее США уже заявляли, что именно Россия развязала войну на Донбассе и урегулирование зависит от Москвы.

"К сожалению, наши американские коллеги, назначив г-на Волкера спецпредставителем, не очень беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все капризы украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредоносны и перечеркивают перспективы урегулирования", – заявил Лавров.

В то же время он снова настоял на том, что единственный способ закончить войну – это выполнением Минских соглашений и прямой диалог Киева с главарями боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР". Стоит напомнить, что президент Украины Петр Порошенко не намерен вести переговоры с боевиками.

Ранее Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Донбассу, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.

В свою очередь Курт Волкер недавно в своем заявлении по Донбассу говорил, что Россия должна вернуть Донбасс Украине, а сделать это возможно только после выполнения Минских соглашений. Американский дипломат отмечал, что из-за нахождения на востоке Украины российских военных и поддержке Москвой боевиков – бои на фронте идут каждый день.