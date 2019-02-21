Лавров нервно отреагировал на закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Глава МИД РФ традиционно обвинил Киев в провокации и обратился к Франции и Германии

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров нервно отреагировал на закон о курсе Украины в ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eb6/2e5/5c6eb62e5de48.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eb6/2e5/5c6eb62e5de48.jpg 2019-02-21T16:32:07+02:00 Политика Глава МИД РФ традиционно обвинил Киев в провокации и обратился к Франции и Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подписание президентом Петром Порошенко закона о курсе Украины в ЕС и НАТО. Он считает этот прямым "уничтожением" минских соглашений. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

По его мнению, теперь Украине якобы требует от Донбасса "воссоединиться не на основе Минских соглашений, а на основе Конституции, которая теперь требует вступать в НАТО".

"То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большие сомнения – хочет ли он выполнять Минские договоренности. Эта провокация направлена на прямое уничтожение Минских договоренностей", – сказал Лавров.

Российский министр также призвал Францию и Германию отреагировать на данные претензии Москвы к Киеву.

"Видимо, придется это уже делать после выборов (президента), а потом будут парламентские выборы", – добавил он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины. 19 февраля Порошенко прямо в Раде подписал закон, а вступил в силу он уже 21 февраля.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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