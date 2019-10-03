Лавров о "формуле Штайнмайера": Это компромисс

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формула Штайнмайера является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.

Глава МИД РФ отметил, что не существует "плана Б" по реализации Минских соглашений.

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"Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера — это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", — заявил Лавров.

Как известно, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая предполагает проведение выборов и особый статус для Донбасса. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел одну странность в переговорах.

Между тем,политики, политологи, как украинские, так и зарубежные, активно комментируют новости о "формуле Штайнмайера". Мнения украинских политиков разделились по поводу того – это путь к миру или к капитуляции. Участники нормандского формата говорят: то, что Киев одобрил формулу, – прогресс. А "Сегодня" решили разобраться, при каких условиях ОБСЕ согласна наблюдать за выборами в ОРДЛО и когда с этих территорий выведут войска. Какую игру ведет Россия, и какие козыри на переговорах будут у Украины? "Сегодня" взяли эксклюзивные комментарии Генсека ОБСЕ и бывшего директора ЦРУ.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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