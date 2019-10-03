Лавров о "формуле Штайнмайера": Это компромисс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формула Штайнмайера является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.
Глава МИД РФ отметил, что не существует "плана Б" по реализации Минских соглашений.
"Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера — это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", — заявил Лавров.
Как известно, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая предполагает проведение выборов и особый статус для Донбасса. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел одну странность в переговорах.
Между тем,политики, политологи, как украинские, так и зарубежные, активно комментируют новости о "формуле Штайнмайера". Мнения украинских политиков разделились по поводу того – это путь к миру или к капитуляции. Участники нормандского формата говорят: то, что Киев одобрил формулу, – прогресс. А "Сегодня" решили разобраться, при каких условиях ОБСЕ согласна наблюдать за выборами в ОРДЛО и когда с этих территорий выведут войска. Какую игру ведет Россия, и какие козыри на переговорах будут у Украины? "Сегодня" взяли эксклюзивные комментарии Генсека ОБСЕ и бывшего директора ЦРУ.
Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера
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