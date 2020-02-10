Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В Москве продолжают нервно реагировать на планы Киева изменить Минские соглашения. На этот раз министр иностранных дел РФ Сергей Лавров очередной раз заявил, что якобы Украина будет силой зачищать Донбасс, если вернет контроль над ныне оккупированными территориями. Об это он сказал в интервью "Российской газете", текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

По его словам, в Москве насторожено воспринимают недавние заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям.

"А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием – киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются в Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной Рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат", – сказал Лавров.

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Российский министр не уверен, что украинские добровольческие батальоны будут выполнять приказы Зеленского по мирному урегулированию на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

В то же время в Москве не раз заявляли, что против пересмотра "Минска" и настаивают на последовательности выполнения пунктов, как записано в документе. А вот во Франции, которая является участником "нормандских переговоров" по Донбассу, недавно признали – Минские соглашения нужно пересмотреть.

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