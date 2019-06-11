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Лавров рассказал, чего ждет от Зеленского

11 июня, 11:20

Москва еще не понимает, как вести себя с новой украинской властью и ждет определенных шагов

Фото: AFP

В России от президента Владимира Зеленского ждут формирования позиции по российско-украинскому кризису. Об этом заявил в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также в Москве ожидают полного формирования команды президента и окончания парламентских выборов.

"Что касается нового руководства Украины – на эту тему президент Путин высказывался – мы ждем, когда оформиться его политика по всем вопросам международной жизни, потому что не только украинское урегулирование интересует партнеров Украины. Мы ждем, когда сформируется его команда. Пока в ожидании предстоящих в июле парламентских выборов все внимание сконцентрировано на подготовку к ним, и команда как таковая еще не сформировалась, и конкретная позиция нового украинского руководства не обрела конкретные очертания", – сказал Лавров.

Отметим, что со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта российского и украинского президентов. На днях в Кремле комментировали вероятность встречи Путина с Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключал телефонного разговора Зеленского с Путиным: "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" называл возможную дату встречи Зеленского с Путиным. По его словам, то, что встреча между лидерами стран не состоялась в рамках торжеств, приуроченных Нормандской операции, куда обычно приглашали раньше и президентов РФ и Украины, – тактический ход.

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Тег Россия, Зеленский, лавров

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Источник:

УНИАН

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