Лавров рассказал, чего ждет от Зеленского по Донбассу

Глава МИД РФ цинично обвинил США и ЕС во вмешательстве во внутренние дела Украины

Фото: AFP

Москва рассчитывает, что будущий президент Украины Владимир Зеленский и новая Администрация относительно урегулирования ситуации на Донбассе будет следовать курсу на выполнение Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Московской конференции по безопасности.

Российский министр цинично отметил, что в 2014 году именно Евросоюз и США вмешались во внутренние дела Украины, а не Россия.

"Рассчитываем, что новое украинское руководство будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и "нормандского формата" в полном соответствии резолюции СБ ООН. Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе", – сказал Лавров.

Отметим, что Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, так как она не выполняет первых пунктов "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории. Это отмечают и на Западе. Так, например, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

Отметим, что на днях сам Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Он отметил, что намерен продолжать работу "минского процесса", а вот "нормандский формат" хочет расширить.

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