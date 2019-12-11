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Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с Зеленским

11 декабря, 09:19

Президенты Украины и России не делали громких заявлений и продемонстрировали настрой на поиск решений

/ Фото: kremlin.ru

Переговоры президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным проходили в конструктивной и прагматичной атмосфере. Об этом сказал по итогам рабочего визита в Вашингтон министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, общение президентов было без громких заявлений, стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.

"Атмосфера переговоров и в "нормандском формате", и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной. Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив Минские договоренности", – сказал Лавров.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр внутренних дел Арсен Аваков, который присутствовал во время "двухсторонки" президентов в Париже, рассказал, что в какой-то момент Зеленский сорвался на Лаврова во время обсуждения Донбасса.

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А тем временем Лавров посетил США с официальным визитом, где он встречался с госсекретарем и президентом. По его словам, в Америке отметили содержательность встречи Путина и Зеленского. Госсекретарь Майк Помпео рассказал о разговоре с Лавровым по Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на встрече с Лавровым предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин Сергей Лавров

Источник: ТАСС

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