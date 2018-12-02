Лавров резко отреагировал на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Несмотря на то, что президенту РФ Владимиру Путину удалось пообщаться с коллегой из США Дональдом Трампом во время короткой встречи на саммите Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не знает, когда могут состояться полноформатные переговоры между лидерами стран. Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

"Даже не буду загадывать", – сказал министр, отвечая на вопрос о возможной будущей встрече Путина и Трампа.

В то же время Лавров обвинил "внешние силы" в срыве переговоров президентов США и РФ из-за ситуации в Керченском проливе.

"Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики. Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении", – сказал глава МИД РФ.

Как рассказывал накануне американский госсекретарь Майк Помпео, президент США выдвинул условие для встречи с Путиным. По словам дипломата, Трамп встретится с Путиным только после того, как Россия освободит плененных в Керченском проливе военных украинских моряков.

Кроме того, несмотря на отмененные накануне переговоры между президентами США и РФ, таки состоялась короткая встреча Путина с Трампом "на ногах". Российский лидер рассказал, о чем говорил с американским коллегой, и почему, по его мнению, не состоялась полноформатная встреча.

Отметим, что президент РФ во время саммита обсуждал украинский вопрос с другими мировыми лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Все они призывали российского лидера к освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.