Лавров сделал новое циничное заявление об Украине

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Несмотря на то что именно подконтрольные России боевики на Донбассе срывают разведение войск, продолжая обстреливать позиции украинских военных, РФ продолжает винить в этом Украину.

В частности, 10 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "попыткой с очень негодными средствами" обвинения в адрес Кремля относительно затягивания саммита "Нормандской четверки".

"Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", — утверждает Лавров.

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Глава МИД РФ выразил мнение, что Украина "требует проведения "Нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции".

Напомним, что договоренность о начале отвода войск была достигнута на последнем заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске. При этом в главным условием для начала разведения сил в Минобороны Украины называют соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Сегодня" сообщали, что ВСУ уже готовы к разведению и выполнению в этом своих обязательств на участках Золотое и Петровское.

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