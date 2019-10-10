Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Лавров сделал новое циничное заявление об Украине

10 октября, 13:59

Глава МИД РФ считает, что украинским властям нужен "саммит ради саммита"

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Несмотря на то что именно подконтрольные России боевики на Донбассе срывают разведение войск, продолжая обстреливать позиции украинских военных, РФ продолжает винить в этом Украину.

В частности, 10 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "попыткой с очень негодными средствами" обвинения в адрес Кремля относительно затягивания саммита "Нормандской четверки".

"Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера" с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита", — утверждает Лавров.

Реклама

Глава МИД РФ выразил мнение, что Украина "требует проведения "Нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции".

В тренде
Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский

Напомним, что договоренность о начале отвода войск была достигнута на последнем заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске. При этом в главным условием для начала разведения сил в Минобороны Украины называют соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Сегодня" сообщали, что ВСУ уже готовы к разведению и выполнению в этом своих обязательств на участках Золотое и Петровское.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

саммит Лавров Нормандская четверка Петровское нормандский формат Золотое разведение сил

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рожденияПолитика
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил вариантыПолитика
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Уволенные члены ЦИК получили огромные зарплаты: названы суммы
Уволенные члены ЦИК получили огромные зарплаты: названы суммыПолитика

Новости партнеров

Loading...