Лавров сделал новое циничное заявление по Донбассу

Из всех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже, к сегодняшнему дню частично выполнена лишь одна – об обмене пленниками.

Об этом после видеоконференции министров иностранных дел "Нормандской четверки" заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита "нормандского формата" выполнено, да и то частично, только одно – имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском", – сказал министр.

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Стоит отметить, что он солгал, говоря лишь об одном пункте, поскольку лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились продлить еще на год действие закона об особом статусе Донбасса – президент Владимир Зеленский подписал его еще в прошлом декабре.

В то же время, Лавров не забыл отметить, что Украина не включила в свое законодательство "формулу Штайнмайера", при этом цинично умолчав о том, что требования украинской стороны также не были выполнены.

В частности, представители Международной миссии Красного Креста и ОБСЕ до сих пор не получили доступ ко всей территории оккупированного Донбасса.

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Напомним, на "нормандском саммите" стороны достигли следующих договоренностей:

обеспечить полное и бессрочное перемирие;

провести следующие переговоры в апреле в Берлине;

обменять всех пленных;

предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на всех согласованных участках;

расширить мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей";

инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

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При этом не удалось договориться о контроле государственной границы и о выводе войск с Донбасса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже рассказал об итогах переговоров с Лавровым и его немецким и французским коллегами.

Также смотрите видеосюжет о создании Украиной общего совета с представителями незаконно оккупированных территорий:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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