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Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе

9 сентября, 16:41

В Москве поддерживают предложение Зеленского начать работу по разведению сил вдоль линии соприкосновения

Сергей Лавров

Сергей Лавров / Фото: AFP

Москва приветствует готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу "нормандского формата" и Контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами "нормандского формата", а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения", – отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после того, как состоялся обмен пленными.

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"Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандской формате". Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Читайте также: Обмен пленными с Россией: опубликован официальный список освобожденных украинцев

Детальнее о том, как проходил обмен пленными, читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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Донбасс Зеленский лавров разведение сил

Источник: ТАСС

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