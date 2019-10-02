Лавров увидел "зраду" в согласовании "формулы Штайнмайера"

Сергей Лавров / Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая предполагается проведение выборов и особый статус для Донбасса. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел одну странность в переговорах.

В российских СМИ появились четыре письма от представителей Украины Леонида Кучмы, России – Бориса Грызлова, т.н. "ДНР" – Наталии Никоноровой, т.н. "ЛНР" – Владислава Дейнего. Глава МИД РФ напомнил, что под Минскими соглашениями подписи стояли на одном листе.

"Насчет "формулы Штайнмайера" – там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", – сказал Лавров.

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Отметим, что Минские соглашения – это официальный документ с конкретными решениями по итогам переговоров. А нынешние подписи под письмами представителю ОБСЕ Мартину Сайдику лишь дают добро на передачу "формулы Штайнмайера" на обсуждение "нормандской четверке".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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