Лавров взялся за старое: вспомнил украинских "неонацистов" и соврал о свободных выборах в Крыму

/ Фото: МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров пытается безуспешно убедить страны Запада в том, что оккупация и попытка аннексии Крыма были ответом на некое свободное волеизъявление жителей полуострова, а в Киеве засели т.наз. "неонацисты", сопротивление которых преодолевает президент Владимир Зеленский

Во вторник, 4 февраля, на встрече с главой МИД Швеции Анн Линде Лавров заявил, что Зеленский приступил к выполнению ряда обязательств по Донбассу.

"Президент Зеленский, несмотря на истерику "неонацистов", нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить. Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге "формула Штайнмайера", касающаяся взаимосвязей между выборами в Донбассе и предоставлением региону особого статуса", – заявил он.

Когда шведские СМИ напомнили Лаврову об оккупации Крыма, он цинично заявил: "Нужно уважать волеизъявление крымского народа. Тем, кто желает убедиться, что это волеизъявление искреннее, надо просто приехать в Крым, такие возможности существуют".

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Министр решил забыть признание президента РФ Владимира Путина, что за спиной крымской "самообороны" стояли российские военные.

Также напомним, что на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, Сергей Лавров говорил о "антиконституционном государственном перевороте" и "разгуле неонацистов" в Украине.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, неоднократно принимались международные резолюции.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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