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Лавров завел старую пластинку о "нацистах в Украине"

11 ноября, 15:05

Главный российский дипломат снова озвучил темники Кремля по Украине

Сергей Лавров

Сергей Лавров / Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз озвучил темники Кремля по Украине и снова заявил о неком "разгуле неонацизма" в этой стране.

11 ноября Лавров прилетел в Ереван, где, выступая перед местными студентами, по ставшей уже привычной для Кремля риторике, назвал Революцию Достоинства "незаконным захватом власти".

Глава МИД РФ заявил о якобы "росте неонацизма" и о том, что мифические "неонацисты просто правят бал" в Украине и даже "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

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При этом Сергей Лавров проигнорировал тот факт, в национальный праздник – День народного единства 4 ноября – в столице России и других городах ежегодно проходят националистические "Русские марши", на которых звучат праворадикальные лозунги.

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Стоит отметить, что, глава российской дипломатии и раньше делал подобные нелепые заявления об Украине. Например, после Евромайдана он утверждал, что Верховная Рада "героизирует нацистов".

Ранее о ситуации в Украине высказывался и президент России Владимир Путин – он назвал волонтеров, с которыми во время визита на Донбасс общался его украинский коллега Владимир Зеленский, "националистами":

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Россия нацизм неонацизм Украина Сергей Лавров

Источник: ТАСС

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