Лавров – Зеленскому: Переговоры в "нормандском формате" с чистого листа – не вариант

Российский министр объяснил президенту Украины, почему сейчас невозможны переговоры по Донбассу на уровне глав государств

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В Кремле уже называли условия президенту Украины Владимиру Зеленскому по встрече в "нормандском формате", а теперь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что не согласен на полную перезагрузку переговоров, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Москва сейчас хочет услышать о позиции Киева в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, услышать приоритеты нового президента Украины, и только потом можно обсуждать возможность нового раунда переговоров на уровне глав государства "нормандской четверки", считает российский министр.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией. Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что, если брать Донбасс, то переговоры были в рамках Контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией. Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что за последние четыре года между участниками "нормандского формата" были достигнуты конкретные договоренности о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения. По его мнению, прежде, чем собираться на новую встречу, должны быть юридически оформлены предыдущие договоренности.

"Нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения. Президент Украины Зеленский упоминал об обмене удерживаемыми лицами. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований Минских договоренностей об обмене всех на всех", – подчеркнул министр, комментируя планы Зеленского и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы вдохнуть в "минский процесс" новую жизнь через некие новые подходы.

Стоит отметить, что Россия регулярно отказывалась от различных предложение на переговорах в Минске по обмены пленными и освобождению политзаключенных. Экс-представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко не раз заявляла о срыве российской стороной переговорного процесса, и что Москва не отвечает на предложения Киева по обмену, и не хочет возвращать своих соотечественников домой.

Также Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, так как она не выполняет даже первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории. Это отмечают и на Западе. Так, например, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".

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