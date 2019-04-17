Лазаренко просит Луценко закрыть дело о подозрении его в заказных убийствах Щербаня и Гетьмана

Экс-премьер-министр заявил, что не был близко знаком с погибшими

Фото: Сегодня.

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко просит генерального прокурора Украины Юрия Луценко о закрытии уголовного производства по подозрению Лазаренко в заказных убийствах известных украинских политиков Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.

В письме Лазаренко на имя генпрокурора экс-премьер отмечает, что в производстве Генпрокуратуры уже много лет находится дело, в котором его подозревают в причастности к заказным убийствам Гетьмана и Щербаня.

Лазаренко напомнил, что не был близко знаком ни с Щербанем, ни с Гетьманом, не имел бизнес-интересов с ними и "никогда не имел ни малейшего отношения к их трагической гибели".

"Мне очень жаль, что вопреки абсолютной недоказанности моей малейшей причастности к этим ужасным преступлениям ранее, отсутствие доказательств на данный момент и очевидную невозможность получить их, следователи вынуждены имитировать активность, якобы проводя какие-то следственные действия... Уверен, что и Вы, Юрий Витальевич, прекрасно понимаете бесперспективность этого абсолютно бездоказательного уголовного производства", – говорится в письме Лазаренко.

Экс-премьер напомнил, что его адвокат аргументировал безосновательность предъявленного в 2017 году обвинения, само уведомление о подозрении, как отмечает Лазаренко, не соответствует требования уголовного процессуального кодекса ни по сути, ни по форме.

В этом контексте Лазаренко просит генпрокурора о закрытии дела: "Обращаюсь к Вам... С просьбой дать поручение о проверке законности проведения досудебного расследования. Прошу Вас, учитывая доводы, изложенные в ходатайстве адвоката, лично проверить обстоятельства, которые привели к сложившейся ситуации, и решить вопрос о закрытии уголовного производства".

Информированный источник в Генеральной прокуратуре Украины сообщил агентству, что Лазаренко уже неоднократно поднимал этот вопрос. "Окончательное решение этого вопроса будет напрямую зависеть от его (Лазаренко) сотрудничества со следствием", – сказал собеседник агентства.

При этом он пояснил, что все эпизоды дела по обвинению Лазаренко, как по расхищению средств, так и по убийствам, объединены в одно производство. "Закрывать отдельные эпизоды вряд ли кто-то будет. Все это связано с процессом с США", – добавил источник.

По его информации, в настоящее время продолжаются переговоры с департаментом юстиции США и Лазаренко относительно возвращения средств из иностранных юрисдикций.

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" замгенпрокурора Евгений Енин проинформировал о приостановке расследования производства в отношении Лазаренко в связи с отсутствием подозреваемого в Украине. Вместе с тем, по словам замгенпрокурора, в обновленном подозрении Лазаренко в США, есть отдельные аспекты, касающиеся организации убийства Щербаня.

Как сообщалось, правительство США на определенных условиях вернет Украине средства, украденные Лазаренко. Ранее по решению швейцарского суда в Украину было возвращено 15 млн долларов.

Ранее также сообщалось, что защита Лазаренко предлагала правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.

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