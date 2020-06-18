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Легализация игорного бизнеса и референдум: чем займется Рада

18 июня, 09:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство попытается провести через парламент свою программу, которую уже пару раз депутаты забраковали

Верховная Рада сегодня рассмотрит обновленную Программу деятельности правительства, заслушает отчет о ходе выполнения госбюджета, затем возьмется за законопроект о всеукраинском референдуме. Кроме того, будет еще ряд законопроектов.

Так, первым делом депутаты вновь рассмотрят Программу деятельности Кабинета министров. По ней будет докладывать премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне он встречался с фракцией "Слуга народа", где обсуждался данный документ, и якобы все остались довольны.

После этого будет заслушан отчет министра финансов Сергея Марченко о выполнении закона о государственном бюджете на 2019 год.

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Далее депутаты начнут рассматривать законопроекты. Главным из них будет президентский о всеукраинском референдуме №3612. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах и решать важные вопросы на общенациональном голосовании. В документе даже есть норма об изменении территории Украины. Кроме того, есть еще два альтернативных законопроекта о референдуме №2182 и 3177.

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Легализация игорного бизнеса и референдум: чем займется Рада

Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Отметим, что в январе Верховная Рада поддержала легализацию игорного бизнеса в первом чтении.

В повестке дня также стоят, среди прочего, следующие законопроекты: №3348 об обеспечении Антикоррупционного суда помещением и других вопросах работы суда; №3383 о ходе процессуальных сроков во время действия карантина; №3486 и 3486-1 о социальной защите населения в период карантина (относительно помощи по безработице).

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашнем заседании Рада приняла закон об использовании земель. Местные власти сами смогут проводить пространственное планирование территории как в границах своего населенного пункта, так и за его пределами – в границах своих земель.

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Верховная Рада депутаты

Источник: Сегодня

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