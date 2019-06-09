Легализация оружия и 5% ВВП на оборону: с чем партия Зеленского идет на выборы

Президентская политическая сила обещает помочь бизнесу, а в экономику хочет внедрить инновации

Фото: president.gov.ua

У партии "Слуга народа", которая определилась со своей первой десяткой на выборы, имеет четкий план борьбы с коррупцией, собирается усилить безопасность и оборону страны, очистить власть и заняться инновационной экономикой. Соответствующая предвыборная программа была обнародована в Facebook политической силы.

Политическая сила озвучила несколько главных приоритетов, реализация которых позволит стране стать успешной.

Так, команда Зеленского возьмется за очищение власти путем снятия неприкосновенности и дав людям возможность отзывать народных депутатов, а также будет возвращено наказание за незаконное обогащение.

Для борьбы с коррупцией планируется перевод максимально возможного количества госуслуг в онлайн, перезагрузить прокуратуру, независимость для антикоррупционных органов. Одним из новшеств будет система денежного вознаграждения для граждан при обнаружении коррупции. Бизнес избавят от "маски-шоу".

На оборону "Слуга народа" хочет выделить не менее 5% ВВП, а украинская армия продолжит реформироваться до стандартов НАТО. Будут жесткие наказания за коррупцию в военной сфере.

На международной арене Украина активней возьмется за выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и расширение сотрудничества с НАТО, для чего будут приняты соответствующие законы. Новинкой станет программа "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки.

Достижение справедливого, независимого и доступного суда станет возможным после перезагрузки Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, будет уменьшем судебный сбор.

Реформат правоохранительных органов позволит освободить бизнес от произвола чиновников и рейдеров – значительно сократится перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность. Также будут наказывать силовиков за превышение полномочий. Что интересно, команда Зеленского планирует узаконить право на владение оружием.

Экономику страны спасать начнут с помощью международного аудита, а по уровню жизни и доходам граждан Украину хотят подтянуть к среднеевропейскому. Одним из ключевых заданий – привлечение инвесторов. Инновационная экономика предполагает внедрение программы поддержки отраслей, способных стать локомотивом развития экономики, а также в планах обеспечить покрытие 100% территории страны широкополосным интернетом

Новые условия ждут и бизнес. Планируется одноразовая легализация некриминального капитала, налог на выведенный капитал, налоговые и таможенные процедуры переведут в цифровой формат.

Новая власть собирается поднимать образование "с колен" введением обеспечения педагогов на уровне трех минимальных зарплат, будет обновлена образовательная и научная инфраструктура.

Один из важнейших аспектов – доступная медицина. "Слуга народа" настаивает на обязательном медицинском страховании, устранив коррупцию в фармакологии, будет создан четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда представят кандидатуру нового премьер-министра. И смотрите также, что происходило на съезде партии:

До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.

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