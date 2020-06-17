Легче будет разоблачить Путина: эксперт об усилении сотрудничества Украины с НАТО

Новая Программа расширенных возможностей позволит Украине не только получить военную выгоду от партнерства с НАТО, но и сможет оперативней информировать союзников об агрессивных планах России против нашей страны, чтобы разоблачать Кремль на международном уровне. Об этом идет речь в нашем материале: "Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО".

Исполнительный директор Центра "Стратегия XXI" Виталий Мартынюк в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner – партнер с расширенными возможностями) позволит теснее сотрудничать с НАТО в рамках диалога по вопросам безопасности, а также во время проведения операций и учений, открывается возможность для участия украинских военных в планировании и управлении учениями и операциями Альянса.

Также он отмечает, что голос Украины будет больше звучать в Альянсе, что дает нашему государству возможности доносить союзникам украинскую точку зрения об угрозах безопасности. А это особенно важно в контексте продолжающейся агрессии России, поскольку разоблачение агрессивных намерений Владимира Путина на международном уровне является одним из механизмов препятствования их реализации.

"Важной составляющей является обмен информацией и опытом. С одной стороны, Украине необходим опыт действий НАТО в зонах конфликта, подготовки и противодействия угрозам, а с другой, у Украины будут возможности непосредственно и оперативно информировать военное руководство Альянса и его стран-членов о планах страны-агрессора о дальнейших военных действиях против Украины. Например, может донести информацию о подготовке российских войск, о чем свидетельствуют учения в Крыму, по захвату части южных регионов Украины и Южно-Крымского канала. Такое информирование позволит заручиться поддержкой Альянса на международном уровне, использовать возможности влияния НАТО на агрессора, разоблачить надуманные объяснения Москвы, по которым она стремится скрыть свои агрессивные действия", – сказал эксперт.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей. Теперь Украина сможет присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами Альянса. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит более глубокое партнерство Украина-НАТО на операционном уровне.

В свою очередь у Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия обеспокоена приближением НАТО к ее границам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама