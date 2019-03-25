"Легитимность под сомнением": Москва выступила с заявлением по выборам в Украине
Россия недовольна, что в Украине не пустили ее наблюдателей, и теперь разразилась новой истерикой
После отказа Центризбиркома аккредитовать российских наблюдателей на выборах в Украине, Россия снова решила отказаться от идеи отправлять своих представителей в соседнюю страну. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Москва считает действия Киева в отношении российских наблюдателей противоправными. МИД РФ обвинил украинскую сторону в якобы проблемах с избирательным процессом, в том числе подкупах, использовании админресурса кандидатами в президенты.
Также напоминается о ликвидации избирательных участков в России, что, по мнению российской дипломатии, "лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в РФ.
В российском ведомстве считают, что это все ставит под сомнение легитимность выборов
"Намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) и другими исполнительными структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению. Рассчитываем, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия", – говорится в заявлении МИД РФ.
Напомним, недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.
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