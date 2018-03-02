"Легитимный, как синяя курица": в сети высмеяли пресс-конференцию Януковича

Сегодня беглый экс-президент Украины Виктор Янукович показался широкой общественности. Он дал пресс-конференцию в Москве в российском государственном агентстве ТАСС.

В своем выступлении Янукович снова рассказал о "государственном перевороте" и "гражданской войне" в Украине. Также Янукович упомянул о связи с Путиным и "его аппарате".

Пользователи социальных сетей высмеяли его появление, реакции и мемы не заставили себя долго ждать.

Ранее Виктор Янукович заявил, что намерен обратиться к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года – к России и США – с предложениями по урегулированию ситуацию на Донбассе.

Также Янукович рассказал, что писал российскому лидеру Владимиру Путину не письмо с просьбой ввести войска, а обращение, в том числе и к странам-гарантам мирного соглашения с оппозицией Майдана. По его словам, в обращении к Путину он предложил провести консультации по ситуации в Украине. Он отметил, что вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультации о введении "полицейской миротворческой миссии".