Легкого и приятного головокружения: что Зеленский пожелал украинцам в 2020 году

Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пожелал украинцам достатка и побольше поводов для радости в 2020 году.

"Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, а не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружение утром. И давайте помнить, что любить Украину, значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы не родились", – сказал глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины в своей речи отказался от сложных политических и экономических терминов и решил обратиться к гражданам Украины на доступном языке. Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос. Он признал, что все мы не идеальны, и не святые со своими "тараканами" в головах.

Читайте также полный текст обращения Зеленского к народу.

А тем временем поздравил украинцев с Новым годом и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, одним из главных достижений 2019 года – это перезагрузка власти, которая в перспективе должна сделать жизнь граждан лучше. Смотрите видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама