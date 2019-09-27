Леонид Кучма в последнем интервью газете "Сегодня": "Желаю всем украинцам веры, оптимизма и мира"

Леонид Кучма: «Давайте рассматривать происходящее с вами как экспансию газеты в интернет». Фото: Пресс-служба Л. Кучмы

— Леонид Данилович, вы были на первой обложке газеты "Сегодня", а в далеком июне 1998 года посетили нашу редакцию, общались с журналистами. Помните ли тот визит в молодую развивающуюся газету?

— Прежде всего спасибо вам, что вы помните о той нашей встрече. И спасибо, что мне напомнили. Не скрою, мне это приятно. Согласитесь, что сложнее запомнить все встречи с журналистами. Слава богу, их было много и разных.

Много раз мне приходилось быть гостем редакций лучших украинских изданий. И приятно, что в вашей газете помнят о временах нашего знакомства.

— Если перечитать текст того интервью, обращаешь внимание на то, что вы ругали парламент за "грязные торги" вокруг кресла спикера ВР. А как, на ваш взгляд, работает нынешняя ВР? Вам нравится стиль ее работы?

— Хорошо, что вы затронули тему моих отношений с парламентом. Надеюсь, перечитав интервью 20-летней давности, вы совсем иначе, чем тогда, воспринимаете мои рассуждения на эту тему. Ведь после этого уже было три президента и пять парламентов. А характер отношений президента и парламента практически не изменился. Почему? Потому что проблема дефицита ответственности парламента до сих пор не решена. Думаю, теперь и вы согласитесь, что я был прав, когда пошел на Всенародный референдум, цель которого была одна — повышение ответственности и эффективности работы парламента.

Обратите внимание: у нас была изменена Конституция и модель политической системы власти. Вместо президентско-парламентской Украина стала парламентско-президентской. Прошло уже 15 лет. Но все эти годы мы видим, что повышение статуса парламента в политической иерархии власти, к сожалению, не добавило эффективности и ответственности в его работе. Назову конкретные факты. Летом 2019 года доверие к парламенту составляло всего 4%, о чем заявил президент В. Зеленский. Далее, сплоченность предыдущего парламента составляла всего 11%, а принятие зарегистрированных законопроектов — всего 5%. И это уже восьмого по счету парламента.

Сегодняшняя Верховная Рада — это не просто другой состав парламента. Это другая реальность. Мне, который провел две каденции почти в постоянном соперничестве с Радой, это понятно больше, чем кому-либо другому. Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но и хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать. Сегодня Рада работает беспрецедентно быстро и технологично. Какими будут результаты — увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым...

— Говоря о журналистах, вы называли некоторых "орудием междоусобной борьбы" политиков и даже невольными информаторами западных спецслужб. Изменили ли вы это мнение за прошедшие годы?

— В годы моего президентства между мной и журналистами было всякое. Мы говорили все, что друг о друге думаем. Я мог откровенно высказаться о прессе, но и меня "прикладывали" так, что мало не покажется. Для меня важно, чтобы в Украине была свобода слова, был плюрализм мнений, чего, например, у некоторых наших соседей уже много лет нет и в помине. И в этом смысле то, что разные медиа принадлежат разным собственникам, это скорее хорошо, чем плохо. Разумеется, кроме тех случаев, когда речь идет о влиянии не украинских и уж точно антиукраинских политиков — не хочется называть конкретные примеры, по которым начаты расследования, или журналистов, которых обвиняют в государственной измене и обменивают на наших заложников, и в т. ч. военных. И спецслужбы наверняка используют их как свое орудие. Поэтому опасаться нам сегодня нужно не только иностранных спецслужб, а своих сограждан с антиукраинским мышлением и действиями.

Реклама

Июнь 1998-го. Леонид Кучма в редакции с подаренной гитарой / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

— В том интервью вы признались, что не читаете на ночь газет — мол, это вредно, потом не заснешь. Хотя раньше читали пачками... А сейчас читаете что-то информационное, газеты или интернет, смотрите ток-шоу на ночь?

— Конечно — и читаю, и смотрю. Хотя бы потому, что мне нужно находиться в постоянном информационном тонусе как участнику переговоров в Минске.

Понимаете, многолетняя потребность постоянно быть в курсе широкого круга новостей превращается в новое качество — в физкультуру для мозгов. Это все равно что привыкшему к физической зарядке остановиться — это дискомфорт. Мозговая зарядка — такая же потребность для людей, особенно для тех, которым раньше приходилось крепко шевелить мозгами.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

— К сожалению, последний номер нашей газеты в бумажном виде выйдет 27 сентября 2019 года. На ваш взгляд, бумажные носители информации уже не нужны? Или нужен некий синергетический подход?

— Не знаю, что вам сказать по этому поводу: соболезновать или поздравлять? Как человек, проживший основную жизнь в эпоху бумажных газет, я скорее должен сожалеть, в т. ч. и за таких, как я, а нас еще много. Но, как говорят, любой прогресс — технический, информационный — шлагбаумом не остановить.

Реклама

Безусловно, интернет — это будущее. Но газеты не исчезнут. За свою жизнь я наслушался разных предсказаний: и что кино вытеснит театр, и что телевидение вытеснит кино, и что, как сейчас говорят, интернет вытеснит телевидение. Ничего не вытесняется, ничего не исчезает. У каждого явления есть своя аудитория — даже "винил" моей молодости снова входит в моду. Давайте рассматривать то, что происходит с вами, не как победу интернета над газетой, а как экспансию газеты в интернет.

— Редакция во время того давнего посещения подарила вам гитару. Она сохранилась? И вообще, играете на гитаре или других инструментах, поете?

— После того как широкая общественность узнала о том, что я играю на гитаре, мне стали часто их дарить. Не исключаю, что так повелось с легкой руки вашего коллектива.

Но у меня есть хорошая привычка — делиться подарками, особенно дарить их людям с учетом их профессиональных потребностей. Гитара должна играть. А если их несколько — к чему им лежать без дела? Пусть хорошие люди играют, наслаждаются искусством. Не вижу в этом ничего зазорного — только положительное. Тем более что мне все меньше приходится играть. Надо больше ходить, общаться с природой, полезно в саду поработать.

— Ответы на эти вопросы будут опубликованы, если вы согласитесь их дать, в том самом последнем номере за 27 сентября. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям — а это сотни тысяч, даже миллионы украинцев?

— Я хочу пожелать украинцам веры. Оптимизма. Побед. И хороших новостей — хоть в интернете, хоть на бумажных полосах. И, конечно, самой ожидаемой всеми нами новости — мира.

Напомним, перед своим закрытием газета "Сегодня" начала оцифровывать свои архивы. Вместе мы вспоминали, как жилось Украине на самой заре её независимости в проекте: Украина 90-х глазами "Сегодня"

Видео: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама