Летальное оружие США для Украины: у Порошенко раскрыли детали переговоров с Пенсом
Вице-президент США также четко дал понять, как Вашингтон настроен относительно "Северного потока – 2"
Президент Петр Порошенко обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности вопросы двухстороннего сотрудничества, в частности в военной сфере. Об этом рассказал замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев на брифинге.
По его словам, с вице-президентом США глава украинского государства подняло вопрос продолжения предоставления Украине летального вооружения.
"На ней (встрече) были обсуждены вопросы, начиная от двусторонней составляющей, вопросы, связанные с оборонной поддержкой, вопросы, связанные с дальнейшим получением от США летального оружия, вопросы инвестиций, экономических проектов, а также поддержки реформ в Украине. Были обсуждены важность продолжения Украиной неизменных реформ, а также дальнейший курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – заявил Елисеев.
В свою очередь Пенс, как отметил замглавы АП, четко дал понять, что США против строительства российского газопровода "Северный поток – 2".
"Конечно, была единая позиция – и нас, и США – в контексте противодействия не только российской агрессии и освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков. На это особое внимание обратил вице-президент Пенс, также подчеркивалось единство позиции в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2", – добавил заместитель главы Администрации президента.
Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.
В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Летальное оружие США для Украины: у Порошенко раскрыли детали переговоров с Пенсом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп против "Бешеного пса": все об отставке главы Пентагона и его позиции по Украине
В кабинете министра обороны США Джеймса Мэттиса висели часы, показывающие киевское время
США призвали Россию прекратить кровопролитие на Донбассе
Вашингтон просит Кремль прекратить поставлять боевикам Донбасса летальное оружие