Летальное оружие США для Украины: у Порошенко раскрыли детали переговоров с Пенсом

Вице-президент США также четко дал понять, как Вашингтон настроен относительно "Северного потока – 2"

Фото: army.mil..

Летальное оружие США для Украины: у Порошенко раскрыли детали переговоров с Пенсом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac6/600/5c6ac6600d881.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac6/600/5c6ac6600d881.jpg 2019-02-18T16:52:00+02:00 Политика Вице-президент США также четко дал понять, как Вашингтон настроен относительно «Северного потока – 2»

Президент Петр Порошенко обсуждал с вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности вопросы двухстороннего сотрудничества, в частности в военной сфере. Об этом рассказал замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев на брифинге.

По его словам, с вице-президентом США глава украинского государства подняло вопрос продолжения предоставления Украине летального вооружения.

"На ней (встрече) были обсуждены вопросы, начиная от двусторонней составляющей, вопросы, связанные с оборонной поддержкой, вопросы, связанные с дальнейшим получением от США летального оружия, вопросы инвестиций, экономических проектов, а также поддержки реформ в Украине. Были обсуждены важность продолжения Украиной неизменных реформ, а также дальнейший курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – заявил Елисеев.

В свою очередь Пенс, как отметил замглавы АП, четко дал понять, что США против строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

"Конечно, была единая позиция – и нас, и США – в контексте противодействия не только российской агрессии и освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков. На это особое внимание обратил вице-президент Пенс, также подчеркивалось единство позиции в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2", – добавил заместитель главы Администрации президента.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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