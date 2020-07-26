Рада на каникулах: как отдыхают украинские политики

Многие страны открыли границы для туристов и отдыхающих, но большинство направлений остаются для украинцев недоступными. В первую очередь это касается европейских стран. Но и другие традиционные маршруты либо закрыты, либо сопряжены с определенными трудностями и "карантинными ограничениями". При этом ограничения касаются всех – тот случай, когда наличие денег, связей или хорошей "кредитной истории" в стиле "но я же двадцать лет подряд к вам приезжаю!" не помогает. Как выяснил сайт "Сегодня", в условиях пандемии и карантина многие народные депутаты планируют провести летний отпуск в Украине.

Отдохнуть на Киевском водохранилище

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/ Фото: Facebook

Александр Качура, фракция "Слуга народа":

"Я не планировал прямо отдыхать. У нас маленький ребенок, поэтому в какие-то дальние поездки по стране отправляться проблематично. Но мы вполне можем отдохнуть где-то под Киевом, на Киевском водохранилище. В Вышгородском районе есть замечательные комплексы, где можно недорого арендовать домик в лесу, возле воды. И замечательно отдохнуть с семьей. Не думаю, что будет прямо отпуск, но на неделю в межсессионный период, думаю, получится вырваться. Мы тут на асфальте живем, потому подышать воздухом нужно. Но при этом я буду ездить на работу в Киев.

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Но если говорить в общем, я был примерно в тридцати странах мира. Самых разных: Сингапуре, Гонконге, Америке, в разных странах Европы. Но лучше, чем на Закарпатье, я нигде себя не чувствовал. Там и горные речки, и свежий воздух, и вековой лес, по которому можно гулять, собирать грибы. У каждого свой вкус, возможно, кому-то море нравится. Мне нравится лес, я там очищаюсь и духовно, и физически. И, кстати, в свой медовый отпуск с женой мы поехали не за границу, а именно на Закарпатье".

Спрятаться среди гор на неделю

Иванна Климпуш-Цинцадзе, фракция "Европейская солидарность":

"С летним отпуском сложно. Приближаются местные выборы, я отвечаю за партийную организацию на Закарпатье. Потому работы много. Очень надеюсь, что удастся просто спрятаться среди гор хотя бы на неделю, просто сделать перерыв, чтобы пообщаться с семьей. Немного книг хочется почитать, спокойствия хочется".

Ночевать в палатках

Юлия Клименко на отдыхе. "Сплавлялась с друзьями на байдарках" / Фото: Facebook

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Юлия Клименко, фракция "Голос":

"Я пока не знаю, какой получится летний отпуск, поскольку парламент планирует собираться в перерыве между третьей и четвертой сессиями. Но, в любом случае, планирую провести его точно так, как проводила все выходные этим летом. Я каждую субботу и воскресенье путешествую по Украине. В основном это такие путешествия-однодневки: утром выезжаем и вечером возвращаемся. Но бывают и с ночевкой. Вот последний раз мы с друзьями из Киево-Могилянской академии – была большая компания, 36 человек – сплавлялись на байдарках по Десне и ночевали в палатках.

Я, в принципе, планирую в свободное от работы время на летних каникулах расширить ареал мест, где побывала. Поездить по Украине. Съездить на неделю на Херсонщину, посмотреть заповедники, дикие красивые пляжи. Неделю провести в Карпатах в пеших походах.

В путешествия отправляемся всей семьей. Даже наш самый младший (всего Юлия с мужем воспитывает шестерых детей, – Авт.), которому три года, сплавляется с нами на байдарках, спит в палатке. Сейчас, когда из-за коронавируса есть проблемы с посещением других стран, считаю, что у нас есть уникальная возможность больше узнать Украину. И я собираюсь это делать и делиться впечатлениями в Фейсбуке.

Мы для своей семьи решили, что не будем останавливаться в местах массового скопления людей. Мы будем ночевать в палатках. Сейчас еще рассматриваем вопрос аренды трейлера. Ни на массовых пляжах, ни в местах массового отдыха постараемся не появляться – будем изучать дикие пляжи, природу. Потому что все-таки опасность есть, и нужно поберечься самим и поберечь других".

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/ Фото: Facebook

Походы в горы и рыбалка

Сергей Соболев, фракция "Батькивщина":

"Я, например, семью уже вывез в Карпаты. Даже с такой переменчивой погодой, как в нынешнем году, там замечательный отдых. Совсем другой воздух, другая энергетика. Там замечательно отдыхается. Вот я на выходные снова туда поеду.

В свое время я поменял квартиру в Киеве на домик в Карпатах и абсолютно доволен этим. Это совсем другой стиль жизни. Я люблю походы в горы, причем, и летом, и зимой. Люблю активный отдых. Если есть рыбалка – с удовольствием ловлю рыбу.

Согласен, туристические поездки за границу – а мы сделали все, чтобы украинцы могли посещать Европу свободно, чтобы Украина получила безвиз – дают нашим гражданам очень много возможностей ознакомиться с культурой европейских народов, с европейским менталитетом, духом. И это очень ценный и нужный опыт. Но поверьте: хорошо отдохнуть можно и в нашей замечательной Украине".

Съездить в Белгород-Днестровский

Алексей Гончаренко на отдыхе. "Несколько дней проведу на море" / Фото: Facebook В тренде Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

Алексей Гончаренко, фракция "Европейская солидарность":

"Отпуск особо не планировал. Хотя, конечно, несколько дней на море, дома, в Одессе проведу. Безусловно, я бы рекомендовал украинцам посетить этот город. Очень советую съездить в Белгород-Днестровский с его старинным замком. Неимоверное место, очень красивое. Ну и, конечно, Львов, который я тоже очень люблю".

Тихий семейный отдых в Бердянске

Юлия Яцык, фракция "Слуга народа":

"Абсолютно считаю достойным отдых в Украине. У меня бабушка, тетя, родственники родом из Самбора Львовской области. И я туда с удовольствием езжу. Сама я из Запорожья, час-полтора – и мы уже на море: в Бердянске или в Кирилловке. Поэтому для отдыха у нас все есть, есть замечательные места.

Отели, кстати, достойно готовы к сезону. И соблюдают все меры безопасности. В том же Бердянске мы отдыхали несколько недель назад: все убирается регулярно, в ресторанах максимум два человека за столиком могут сидеть. Если ты не злоупотребляешь походами в ночные клубы, гулянками, то вполне можно спокойно отдохнуть. Для меня лично тихий семейный отдых – это то, что я люблю, и то, что мне нужно.

К сожалению, я не думаю, что в августе у меня получится отдохнуть. Грядут местные выборы, буду заниматься этим вопросом. А потому ребенка с родителями я, конечно, отправлю отдыхать, но сама не буду".

Совмещать приятное с полезным в Одессе

Жан Беленюк на отдыхе. Неоднократно покорял Говерлу / Фото: Facebook

Жан Беленюк, фракция "Слуга народа":

"Отпуск пока не планировал. Со следующей недели у нас стартует учебно-тренировочный сбор. Правда, он пройдет в Одессе. Потому, думаю, мы будем совмещать приятное с полезным. Но все-таки это будет сбор, на котором мы будем готовиться к следующему сезону. Федерация греко-римской борьбы уже определила календарь стартов до конца года, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Часто наши сборы проходят в Карпатах – у подножия Говерлы. Это живописное место, где можно хорошо провести время, отвлечься от будней, от всех дел. Там нет ни связи, ни интернета, ни людей. Только медведи и тот коллектив, с которым ты приехал".

Жан Беленюк на отдыхе. Депутат любит экстрим / Фото: Facebook

Попасть на Днестр

Ирина Фриз, фракция "Европейская солидарность":

"Если у меня будет свободная неделя или хотя бы дней пять, я с семьей поеду на Днестр. Мне очень понравилась Бакота (затопленное село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, – Авт.), очень понравился Днестр на перекрестье трех областей – Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой. Я очень надеюсь, что смогу попасть туда этим летом.

Сейчас там работают небольшие мини-отели. Плюс там есть специальные места, где можно поставить свою палатку. Поэтому, если получится поехать, будем рассматривать разные варианты и отдыхать там".

В Украине много прекрасных мест

/ Фото: Сторінка на Facebook Тараса Батенка

Тарас Батенко, группа "За будущее":

"Отдыхать буду дома. Мы занимаемся выборами в местные органы власти, работы много. Кроме того, у нас планируются внеочередные пленарные заседания парламента, поэтому об отпуске я не думаю. Но в целом в Украине есть очень много прекрасных мест, с прекрасными видами, которые стоит посетить. И на Закарпатье, и в Ивано-Франковской области, и в Одесской, и в Черновицкой. Нужно путешествовать по Украине и открывать для себя места не менее замечательные, чем в Европе".

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