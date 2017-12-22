Левочкин назвал 2017-й годом разочарований

2017-й год стал в Украине годом разочарований, заявил в кулуарах Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

По мнению политика, в стране есть несколько проблемных направлений, на которых в этом году ситуация только ухудшилась.

"К большому сожалению, я назвал бы этот год годом разочарований. В стране продолжается война. Ее надо остановить – это главный вопрос, который должен быть решен. Пока ничего не изменилось. Я считаю, что работа власти в целом – президента, правительства, парламента – недостаточна. Если бы Украина приложила больше усилий, то, безусловно, мы были бы ближе к миру", – сказал Лёвочкин.

По его словам, жизнь в Украине становится сложнее: ухудшается социально-гуманитарная ситуация, уменьшаются реальные доходы населения, снижается социальная поддержка граждан.

"Это приводит к тому, что многие люди эмигрируют из Украины. Врачи, представители рабочих профессий находят себе лучшие условия и просто покидают страну. А именно эти люди на самом деле создают ВВП, от роста которого зависит общий рост экономики и количество рабочих мест. Это второе огромное разочарование", – заявил политик.

Еще одной проблемой Лёвочкин считает свертывание демократии в Украине: "Мы все остро чувствуем цензуру со стороны власти, давление на СМИ, давление на оппозицию".

Нардеп отметил, что до сих пор не принят закон об оппозиции, из-за чего она лишена функций контроля за властью. Также, по его словам, продолжаются политические репрессии.

"Эти три позиции дают мне, к сожалению, все основания говорить о том, что этот год – был годом потерь и разочарований. Но вместе с тем надеюсь, что 2018 будет лучшим. Мы выйдем из системного кризиса, безысходности, и, самое главное, сможем достичь мира в Украине", – заявил Лёвочкин.

По его мнению, для этого есть все предпосылки: "Нужна только команда независимых эффективных менеджеров, способных управлять экономикой, а не просто выполнять рекомендации МВФ. Государственных деятелей, которые хотят мира, а не войны".