Лидер "Слуги народа" озвучил претензии к Кабмину Гончарука

Правительство не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава партии "Слуга народа", заместитель главы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, комментируя внеочередное заседание Верховной Рады, которое пройдет 4 марта, передает "Украинская правда".

"Касательно правительства – у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия "Слуга народа" во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться. В то же время, есть вопросы к выполнению этого курса и программы... Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – сказал Корниенко.

Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".

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Важным вопросом также является промышленная политика. Корниенко говорит, что для этого направления есть идея назначить отдельного координатора: министра или вице-премьера.

Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".

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"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник (3 марта)", – добавил Корниенко.

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 4 марта, планирует провести внеочередное заседание, на котором депутаты рассмотрят четыре проекта закона, а также два вопроса: о Кабмине и деятельности правоохранительных органов.

Ожидается, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады.

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