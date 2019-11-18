Лидеры для солдат и опора командиров: Зеленский поздравил сержантов ВСУ

Младшие командиры хорошо зарекомендовали себя во время противостояния российскому агрессору

/ Фото: president.gov.ua

На днях президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем студента, а сегодня поздравил с профессиональным праздником одно из важнейших звеньев армии – сержантов. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Офиса президента

"Сегодня вы являетесь безоговорочными лидерами для солдат, образцом для подчиненных, опорой для командиров. Вы непосредственно управляете подразделениями первичного звена и подчиненным личным составом, учите солдат и отвечаете за их жизни, морально-психологическое состояние и готовность к выполнению задач по назначению", – сказал президент.

Зеленский отметил, что сержанты хорошо зарекомендовали себя во время противостояния российскому агрессору и стали основой современного украинского войска.

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"В этот день мы в скорби склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. Приветствую сержантов и старшин, находящихся в боевом строю, которые служат родине, защищают нашу землю от агрессора, выполняют почетную миссию в миротворческих операциях. Спасибо тысячам сержантов и старшин, находящихся в запасе и которые проходят службу в военном резерве в готовности в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу. Слава сержантскому корпусу ВСУ", – подчеркнул президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября Верховная Рада ввела новые звания в армии. Законом усовершенствовано законодательство Украины введением новых воинских званий сержантского и старшинского состава в ВСУ, которые будут соответствовать стандартам НАТО.

Отметим, что в украинской армии активно готовят сержантов и инструкторов по нормам НАТО уже не первый год, а помогают в этом инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши. В Минобороны отмечают, что боевые тренинги по стандартам альянса улучшили качество подготовки военнослужащих. Особое внимание уделяют сержантам.

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