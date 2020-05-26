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Лихтештейн продлил арест счетов министра времен Януковича на 14 млн долларов

26 мая, 18:24

Станислав Кожемякин

НАБУ помешало разморозить деньги беглого экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко

Правоохранительные органы Лихтенштейна продлили арест банковских счетов компаний, который принадлежат родственникам разыскиваемого экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Как сообщила 26 мая пресс-служба Национального антикоррупиционного бюро, это стало возможным после того, как детективы ведомства передали компетентным органам княжества необходимую для продления ареста информацию.

Счета семьи Клименко были арестованы в 2017 году в рамках уголовного расследования по подозрению ему в нанесении убытков государству в размере более 3 млрд грн.

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"По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов США", – напомнили в НАБУ.

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В бюро обещали продолжить предпринимать необходимые меры для сохранения имущества, которое может быть использовано для возмещения убытков, которые причинили стране топ-чиновники времен президентства Виктора Януковича.

Напомним, что Клименко подозревают в том, что в 2012-2013 годах на должности министра доходов и сборов он организовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики, что повлекло колоссальные убытки для казны. Несмотря на это, в этом месяце его заочный арест отменили. Как это случилось, объяснили в Высшем антикоррупционном суде.

А о санкциях Евросоюза против самого Януковича смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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Лихтенштейн Виктор Янукович арест счетов Александр Клименко

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