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Линию разграничения нужно пересмотреть: Казанский о переговорах по Донбассу

26 июня, 09:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Журналист назвал главную причину невыполнения Минских соглашений

Украина на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы подняла вопрос "границ" оккупированной территории Донбасса. Журналист и представитель отдельных районов Донецкой области Денис Казанский отметил, что Россия отказывается освободить территории, которые, согласно Минским соглашениям, должны быть под контролем Украины.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В первую очередь он ответил на слова представителя РФ в ТКГ Бориса Грызлова, что Киев отказался от закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. Также российский дипломат отметил, что якобы "начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена".

"Расшифрую, что означает "начало диалога по закону об особом статусе". На заседании политической подгруппы украинская сторона подняла вопрос о том, что именно считать территорией ОРДЛО. Как известно, в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года четко определена линия разграничения с указанием конкретных координат, которая и должна быть по договору границей ОРДЛО. Вот только есть одна маленькая проблема – она существенно отличается от той линии, которую мы имеем сейчас. В 2015 году боевики, нарушив Минские соглашения, захватили у Украины еще 1700 квадратных километров территории с городами Дебальцево, Углегорск и населенными пунктами помельче. Следовательно, в соответствии с Минскими соглашениями, эти нарушения должны быть устранены российской стороной", – написал Казанский.

Журналист отметил, что россияне устранять эти нарушения и возвращать захваченные территории отказываются.

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"И это одна из главных причин, почему Минские соглашения не выполняются и никакого прогресса в переговорах нет", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона заявила, что сделает все возможное для проведения саммита в "нормандском формате", также обсуждались условия выборов на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс переговоры в Минске ОРДЛО ТКГ Борис Грызлов Денис Казанский

Источник: Сегодня

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