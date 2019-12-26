Лишь бы втянуть в скандал: Арахамия пожаловался на нечестную борьбу в Раде

У «слуг народа» серьезные планы на будущее – воплотить все обещания с выборов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фракция "Слуга народа", которая недавно отгуляла корпоратив, столкнулась в парламенте за первые месяцы своей работы с нечестными методами борьбы от оппозиционеров.

Об этом рассказал "НВ" лидер фракции Давид Арахамия.

По словам политика, его раздражают способы конкуренции в парламенте от оппонентов, которые, по его мнению, используют "нечестные методы борьбы" со "Слугой народа" и постоянно пытаются "втянуть в какие-то скандалы".

По словам Арахамии, его раздражают "нечестные методы борьбы" с депутатами от СН с помощью попыток "втянуть в какие-то скандалы".

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"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", – сказал Арахамия.

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В то же время он отметил высокие показатели работы президентской политической силы в парламенте. Арахамия подчеркнул, что IX созыв Рады опережает предыдущий "по всем показателям, кроме количества зарегистрированных законопроектов".

"Мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался", – сказал политик и добавил, что на следующие годы целью стоит такая организация работы "Слуги народа", чтобы можно было реализовать все планы, с которыми шли на выборы.

Как сообщали новости "Сегодня", за первые четыре месяца работы нового созыва парламента в "Слуге народа" уже было масса скандалов – начиная от слухов о взятках с прохождением потом некоторыми депутатами полиграфов и заканчивая стычками между своими же. Были и секс-скандалы, и "кнопкодавы". Что касается непосредственно работы, то у слуг народа пока лучшие показатели. Мы писали, что депутаты стали меньше ходить в Раду в декабре в сравнении с ноябрем, однако наивысшая посещаемость именно у "Слуги народа".

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