Лишение мандата за "кнопкодавство": у Зеленского отреагировали на решение КСУ

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Законопроект президента Владимира Зеленского о лишении депутатов-"кнопкодавов" мандата признан неконституционным. Представитель главы государства в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский считает, что аргументация суда была недостаточной о неконституционности законопроекта.

По его словам, президентский законопроект № 1027 о внесении изменений в ст. 81 Конституции о лишении депутата его мандата за неперсональное голосование и прогулы больше не будет рассматриваться в Раде.

В то же время он считает, что в выводе КСУ не приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины". Также его удивляет позиция суда, что наказание для депутата в виде лишения мандата за "всего лишь" прогулы слишком строгое, а простой человек за отсутствие на работе более трех часов может быть уволен.

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"Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного суда – это решение Конституционного суда. Кроме того, Конституционный суд считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Верховной Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на наш взгляд, также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми", – сказал Вениславский.

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Он добавил, что в ближайшее время президент Украины подготовит новый подобный законопроект, который учтет позицию КСУ и будут исправлены недостатки, чтобы документ снова не был признан неконституционным.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагал дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

19 декабря Верховная Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Уголовный кодекс был дополнен статьей 364-2, которая предполагает серьезные штрафы для нарушителей при голосовании в сессионном зале.

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