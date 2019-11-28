Apple признает аннексию Крыма: Литва возмущена

Линас Линкявичюс / Фото: Flickr

Литва разделяет позицию властей Украины относительно обозначения аннексированного Крымского полуострова в качестве российской территории, возмущение чем уже выразил украинский МИД.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил литовский министр иностранных дел Линас

"Мы разделяем разочарование Украины в связи с подходом Apple относительно обозначения Крыма частью России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не менялся: он по-прежнему оккупирован Россией, это территория Украины, а в этой войне продолжают гибнуть люди", – Линас Линкявичюс.

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Напомним, на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания Apple признала оккупированный Крым "частью России" и внесла правки в свою продукцию.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

В ГА ООН напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, а также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительное выселение коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

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