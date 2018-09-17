"ЛНР" и "ДНР" быть вообще не должно: в США назвал три причины

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что т.н. "ДНР" и "ЛНР" нелегитимны – они не были избраны народом, и для них нет места в Минских соглашениях. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямой".

Он считает, что в Украине есть структуры управления, являются демократическими, которые и следует применять на Донбассе, а о непризнанные "республики" стоит принимать в расчет.

"Во-первых, у них нет местной легитимности. Они не были избраны на местах с поддержкой народа. Они были созданы Россией в качестве политического инструмента. Во-вторых, в Минских соглашениях нет места для этих "республик". Россия пытается говорить об их ролях, хотя это противоречит Минским соглашениям. В-третьих, этим органам нет места в украинском конституционном порядке", – сказал Волкер.

Ранее американский дипломат уже говорил, что "Л/ДНР" должны быть ликвидированы, так как созданы Москвой лишь для того, чтоб укрепить продолжающийся конфликт на Донбассе. В свою очередь в Москве отреагировали на слова Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР". Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что при таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю.

Также он говорил, что осень хочет посетить Донецк и Луганск, когда там будет восстановлен мир и Украина возьмет эти города под свой контроль.

Недавно Курт Волкер также прокомментировал "выборы" боевиков на Донбассе. Он считает, что непризнанные "республики ДНР и ЛНР" должны исчезнуть, а "выборы", которые они наметили на ноябрь – нелегитимны.