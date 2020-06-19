Локальное ужесточение карантина в Украине: в МОЗ назвали условия

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно. Возможно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.
Об этом он заявил во время эфира на одном из украинских телеканалов.
"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", – заявил Ляшко.
Он добавил, что процент наполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.
"Что касается Киева – да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер", – резюмировал Ляшко.
Напомним, что ранее Кабмин обнародовал новые правила адаптивного карантина.
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