Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости политики

Локальное ужесточение карантина в Украине: в МОЗ назвали условия

19 июня, 21:44

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Говорить о жестком карантине по всей Украине пока преждевременно

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно. Возможно, это будет локально, в зависимости от ситуации в отдельном регионе.

Реклама

Об этом он заявил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жёсткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть 4 индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция на протяжении трёх дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические меры. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", – заявил Ляшко.

Он добавил, что процент наполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысокий.

В тренде
Санкции против России и новые возможности для Украины: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

"Что касается Киева – да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжёлым течением и это требует реанимационных мер", – резюмировал Ляшко.

Реклама

Напомним, что ранее Кабмин обнародовал новые правила адаптивного карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина условия коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на УкраинуСША
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против Украины
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против УкраиныПолитика
Решения
Решения "Нормандии" не выполняются: в ЕС сделали заявление по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять